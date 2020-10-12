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Espreso.tvМирШтаб Трампа настаивает на очных дебатах 15 октября

Штаб Трампа настаивает на очных дебатах 15 октября


фото: Reuters
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа настаивает на проведении дебатов в очном режиме 15 октября

Об этом сообщает CNN.

Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн сказал, что врачи разрешили Трампу участие в публичных мероприятиях.

"Они сказали, что он больше не представляет риска передачи вируса. Поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула график дебатов", - заявил Моргенстерн.

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