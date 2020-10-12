Штаб Трампа настаивает на очных дебатах 15 октября
12 октября, 2020, 07:17
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа настаивает на проведении дебатов в очном режиме 15 октября
Об этом сообщает CNN.
Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн сказал, что врачи разрешили Трампу участие в публичных мероприятиях.
"Они сказали, что он больше не представляет риска передачи вируса. Поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула график дебатов", - заявил Моргенстерн.
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- Отметим, что 11 октября Трамп заявил, что у него выработался иммунитет от COVID-19 .
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