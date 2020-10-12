Правительство передает Минстратегпрому здание информационно-вычислительного центра УЗ, профсоюз заявил об угрозе системе продажи билетов

12 октября, 2020, 17:01

Кабмин передал здание Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) Укрзализныци в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"ГИВЦ - это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть на поезд, так как отсканировать билет станет невозможно. Остановка системы управления перевозками более чем на 6 часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, приведет к убыткам бизнеса и вантажовиробникив. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", - цитирует издание слова председателя первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадима Москвина.

По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.

Также, по информации издания, представители профсоюза ГИВЦ в понедельник проведут мирный марш к Кабинету министров Украины.

При этом в распоряжении Кабмина говорится, что Укрзализныця должна освободить помещение в 30-дневный срок.

Напомним, 22 июля Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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