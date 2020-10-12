 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПравительство передает Минстратегпрому здание информационно-вычислительного центра УЗ, профсоюз заявил об угрозе системе продажи билетов

Правительство передает Минстратегпрому здание информационно-вычислительного центра УЗ, профсоюз заявил об угрозе системе продажи билетов


фото: wikimapia
Кабмин передал здание Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) Укрзализныци в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"ГИВЦ - это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть на поезд, так как отсканировать билет станет невозможно. Остановка системы управления перевозками более чем на 6 часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, приведет к убыткам бизнеса и вантажовиробникив. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", - цитирует издание слова председателя первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадима Москвина.

По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.

Также, по информации издания, представители профсоюза ГИВЦ в понедельник проведут мирный марш к Кабинету министров Украины.

При этом в распоряжении Кабмина говорится, что Укрзализныця должна освободить помещение в 30-дневный срок.

  • Напомним, 22 июля Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать