Печерский райсуд закрыл дело о хищении кредита против министра времен Януковича Злочевского
Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в ЕГРСР, передает Hromadske.
Дело решили закрыть по жалобе защитника Злочевский.
Экс-министра экологии и еще ряд топ-чиновников времен Януковича обвиняют в хищении стабилизационного кредита, который НБУ выделил для "Реал-банка".
Сам экс-министр продолжает скрываться от следствия.
В феврале 2020-го дело Злочевского передали в Национальное антикоррупционное бюро. Высший антикоррупционный суд отменил решение прокурора о прекращении расследования и уже 12 августа детективы НАБУ его возобновили. 17 августа 2020 года экс-министра взяли под стражу, но заочно.
Адвокат Злочевского Петр Бойко заявлял, что сроки расследования прошли, поэтому постановление НАБУ о продлении было незаконно.
Сначала Бойко обратился с ходатайством к руководителю Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой, но ответа не получил. Тогда адвокат обжаловал ее бездействие в суде. Печерский суд решил, что сроки расследования были нарушены, поэтому закрыл дело.
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