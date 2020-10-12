Печерский райсуд закрыл дело о хищении кредита против министра времен Януковича Злочевского

12 октября, 2020, 21:24

Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского

Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в ЕГРСР, передает Hromadske.

Дело решили закрыть по жалобе защитника Злочевский.

Экс-министра экологии и еще ряд топ-чиновников времен Януковича обвиняют в хищении стабилизационного кредита, который НБУ выделил для "Реал-банка".

Сам экс-министр продолжает скрываться от следствия.

В феврале 2020-го дело Злочевского передали в Национальное антикоррупционное бюро. Высший антикоррупционный суд отменил решение прокурора о прекращении расследования и уже 12 августа детективы НАБУ его возобновили. 17 августа 2020 года экс-министра взяли под стражу, но заочно.

Адвокат Злочевского Петр Бойко заявлял, что сроки расследования прошли, поэтому постановление НАБУ о продлении было незаконно.

Сначала Бойко обратился с ходатайством к руководителю Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой, но ответа не получил. Тогда адвокат обжаловал ее бездействие в суде. Печерский суд решил, что сроки расследования были нарушены, поэтому закрыл дело.