Бой Фьюри - Уайлдер не состоится 19 декабря по неожиданной причине

1 октября, 2020, 12:02

Третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером перенесен с 19 декабря из-за запланированных на эту дату матчей по американскому футболу

Об этом заявил промоутер Тайсона Фьюри, Боб Арум, сообщает ESPN.

По его словам, поединок между чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером не состоится 19 декабря, как планировалось, из-за матчей по американскому футболу.

"Мы отказались от этой даты, потому что днем и ночью будут сыграны пять матчей чемпионата конференции, плюс две игры Национальной футбольной лиги. Следовательно, мы не можем устроить поединок 19 декабря. Сейчас мы рассматриваем другие даты. ESPN, FOX, PBC и мы изучаем расписание, чтобы выбрать день", - сказал Арум.

Канал ESPN отметил, что поединок может состояться раньше 19 декабря 2020 года.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

1 октября промоутер Александра Усика Александр Красюк убежден, что британец Энтони Джошуа откажется от титула WBO и боя с украинским боксером.

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