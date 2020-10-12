Нынешний век может оказаться для человечества последним, - ООН

12 октября, 2020, 15:37

Нынешний век может оказаться последним для человечества из-за угрозы глобального потепления, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш

По его словам, глобальное потепление угрожает существованию человеческой цивилизации, поэтому нужно действовать сейчас.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним веком для человечества. Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашей бездеятельности. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления", - сказал генсек ООН на форуме под эгидой международной климатической инициативы TED Countdown.

По его словам, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом больше всего от изменений климата страдают бедные и наиболее уязвимые слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы.

"В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% - всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро", - добавил Гутерриш.

Он также призвал правительства всех стран придерживаться следующего плана:

приоритетные инвестиции в «зеленые» рабочие места;

отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

прекращение субсидирования предприятий, занимающихся добычей и переработкой ископаемого топлива;

учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности:

помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

Гутерриш также напомнил, что необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов по шкале Цельсия, чтобы не произошло катастрофы, однако пока эти рекомендации ученых не выполняются.

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