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Espreso.tvМирНобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали Пол Милгром и Роберт Уилсон "за совершенствование теории аукционов"

"Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучают, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом - например, радиочастоты. Их открытие принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру ", - говорится в сообщении на сайте Нобелевской премии.

Формально эта награда не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом.

В 2019 году приз разделили между собой трое американских ученых: Майкл Кремер из Гарварда, а также супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института. Банерджи родом из Индии, а Дюфло - из Франции. Ученые получили премию за "экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире". В середине 1990-х Кремер с коллегами применили его для улучшения школьного образования в западной Кении. Позже Банерджи и Дюфло провели в других странах аналогичные исследования, касающиеся различных аспектов борьбы с бедностью. 46-летняя Дюфло стала самым молодым лауреатом премии по экономике с момента ее основания в 1969 году, а также второй женщиной, которая удостоилась этой награды.

  • Нобелевскую премию по медицине и физиологии в Швеции получили трое ученых из США, которые внесли решающий вклад в борьбу с гепатитом С.
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  • Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудний за разработку метода редактирования генома.
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