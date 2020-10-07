 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНобелевскую премию по химии вручили за разработку метода редактирования генома

Нобелевскую премию по химии вручили за разработку метода редактирования генома


фото: reuters
Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудний за разработку метода редактирования генома

Об этом сообщила пресс-служба премии.

Они создали так называемые "генетические ножницы", которые позволяют редактировать геном за несколько недель.

  • Нобелевскую премию по медицине и физиологии в Швеции получили трое ученых из США, которые внесли решающий вклад в борьбу с гепатитом С.
  • Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым: Роджеру Пенроузу за исследования черных дыр и Райнгарду Генцелю и Андреа Гез - за открытие "супермассивного компактного объекта" в центре Млечного пути

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать