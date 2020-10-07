Нобелевскую премию по химии вручили за разработку метода редактирования генома
7 октября, 2020, 13:08
Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудний за разработку метода редактирования генома
Об этом сообщила пресс-служба премии.
Они создали так называемые "генетические ножницы", которые позволяют редактировать геном за несколько недель.
BREAKING NEWS:- The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020
The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna "for the development of a method for genome editing ". pic.twitter.com/CrsnEuSwGD
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