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Espreso.tvЭкономикаНародные депутаты внесли уже 2451 правку в проект бюджета-2021, - Железняк

Народные депутаты внесли уже 2451 правку в проект бюджета-2021, - Железняк


фото: rada.gov.ua
Народные депутаты внесли уже 2451 правку в проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"В проект бюджета 2021 года внесены 2451 поправок от народных депутатов", - написал Железняк.

Он отметил, что обычно депутаты каждый год и вносят от 2-3 тыс. Поправок в бюджет, поэтому говорить о целенаправленном спаме не стоит.

"Если учесть все поправки, то не хватит и 3-х бюджетов. Поэтому с сегодняшнего дня по 15 октября комитет ВРУ по вопросам бюджета должен определить какие из поправок будут учтены", - отметил нардеп.

Он добавил, что уже 20 октября парламент может принять это решение комитета.

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