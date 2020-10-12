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Espreso.tvОбществоЧехия с 14 октября планирует закрыть школы на карантин

Чехия с 14 октября планирует закрыть школы на карантин

Чешское правительство намерено 14 октября перевести школьников на дистанционное обучение в связи с неудовлетворительной ситуацией с коронавирусом

Об этом сообщает портал Novinky.

Министр образования Чехии предложил закрыть все школы в период с 14 по 23 октября. Далее идут каникулы до 1 ноября.

Детские сады под закрытие не попадают.

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Министр финансов подтвердила закрытие школ как одну из возможных мер. Официально решение должны объявить позднее.

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