Чехия вводит чрезвычайное положение из-за увеличения случаев COVID-19
Об этом сообщает Ceske Noviny.
Правительство Чехии вводит чрезвычайное положение с 5 октября.
Отмечается, что планируется, что среди ограничений будет закрытие школ на две недели в регионах с высоким уровнем заболеваемости коронавируса.
В свою очередь министр здравоохранения Роман Примула заметил, что новые ограничения не будут связаны с закрытием разного бизнеса, а будут только направленные на ограничение жизнедеятельности чехов в свободное время.
В правительстве уверены, что без возвращения чрезвычайного положения существует риск коллапса медицинской системы из-за стремительного роста количества больных COVID-19 в больницах.
"Эта ситуация не о количестве новых случаев, а о том, сколько пациентов нуждаются в госпитализации", - сообщил Примула.
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