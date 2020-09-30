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Espreso.tvМирЧехия вводит чрезвычайное положение из-за увеличения случаев COVID-19

Чехия вводит чрезвычайное положение из-за увеличения случаев COVID-19


фото: reuters
Правительство Чехии приняло решение ввести режим чрезвычайного положения в связи с резким увеличением новых случаев инфицирования коронавируса

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Правительство Чехии вводит чрезвычайное положение с 5 октября.

Отмечается, что планируется, что среди ограничений будет закрытие школ на две недели в регионах с высоким уровнем заболеваемости коронавируса.

В свою очередь министр здравоохранения Роман Примула заметил, что новые ограничения не будут связаны с закрытием разного бизнеса, а будут только направленные на ограничение жизнедеятельности чехов в свободное время.

В правительстве уверены, что без возвращения чрезвычайного положения существует риск коллапса медицинской системы из-за стремительного роста количества больных COVID-19 в больницах.

"Эта ситуация не о количестве новых случаев, а о том, сколько пациентов нуждаются в госпитализации", - сообщил Примула.

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