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Espreso.tvМирВ Нагорном Карабахе и Кыргызстане Россия уступает в пользу Турции, - Цыбулько

В Нагорном Карабахе и Кыргызстане Россия уступает в пользу Турции, - Цыбулько

Анкара посылает свое вмешательство в дела стран постсоветского пространства, а Москва использует это для ослабления экспансии Пекина

Об этом украинский политолог Владимир Цыбулько рассказал в эфире программы "Международный обзор" с Юрием Физером на Еспресо.TV.

"Происходит переток России с "русского мира" в "Большой Туран". То есть Россия на постсоветском пространстве решила, что угроза поглощения Китаем является большей опасностью, чем союзничество с "тюркским миром". Хочу напомнить, что 20-25 млн граждан России являются не только мусульмане, но и частично тюрки, представители тюркских народов. Поэтому мне кажется, что тем, что в Кыргызстане Россия умыла руки и отстранилась от этого процесса и там протурецкую силы сейчас побеждают и то, что в Армении Россия так же самоустранилась, отпустила Армению в более или менее свободное плавание, это означает, что Россия поняла: ей надо думать о антитезе Китая. И эта антитеза заключается в "тюркском мире", - пояснил эксперт.

При этом в Кыргызстане данный процесс сочетается с межклановым "противостоянием севера и юга", добавил он.

"Но дело в том, что предыдущий президент (Алмазбек Атамбаев - ред.), который находился в заключении, он и является представителем этого протюркського движения. И мне кажется, что именно в Кыргызстане, где соревновались недавно три фактора - китайский, тюркский и российский - произошел определенный перелом и российский фактор начинает исчезать из Кыргызстана ", - отметил аналитик.

"Это означает, что Россия согласилась усилить турецкий фактор, так как противопоставить себя в Кыргызстане китайскому фактору она не может. Но усилить тюркский - это значит уменьшить влияние Китая и расширить поле для маневра кыргызской элиты", - добавил политолог.

В то же время, в этой стране, по словам Цыбулько, частичное российское влияние еще до некоторой степени будет оставаться, но оно отныне не будет решающим.

"Влияние это остается - технологическое, энергетическое, так как Кыргызстан несмотря на большую территорию не имеет своих энергоресурсов. Частично экономическое присутствие российское остается, потому что все же там доминирует Китай и достаточно активно работает Турция", - описал ситуацию Владимир Цыбулько.

По мнению Цыбулько, нынешнее внутриполитическое противостояние в Кыргызстане закончится "распределением должностей" между северной и северной лигами.

Смотрите с 19:32

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