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Espreso.tvМирВ Минске произошли столкновения между протестующими и ОМОНом, задержаны более 360 человек

В Минске произошли столкновения между протестующими и ОМОНом, задержаны более 360 человек


фото: Reuters
В столице Беларуси силовики жестко подавляют протесты, задержаны более 360 человек

Об этом сообщает TYT.BY .

В центре города у стелы "Минск - город-герой" состоялось жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков, было много задержанных.

Также присутствующих демонстрантов били неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах с дубинками. Для разгона протестующих в Минске используются водометы с подкрашенной водой.

В Минск стянута военная и спецтехника. В городе были замечены бронемашины с пулеметами. В столице Беларуси были закрыты шесть центральных станций метро, наблюдались проблемы с интернетом.

Белорусские правозащитники по состоянию на 21:00 заявили о 365 задержанных на воскресных акциях протеста. Часть из них с участков забрали кареты скорой помощи.

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