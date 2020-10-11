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Espreso.tvМирВ Минске начались задержания участников "Марша чести"

В Минске начались задержания участников "Марша чести"


фото: Reuters
В столице Беларуси силовики задерживают участников оппозиционного "Марша чести"

Об этом сообщает TUT.BY.

Силовики начали задержания еще до начала акции. Среди задержанных журналисты изданий БелаПАН и "Новаго Времени". Их повезли в Октябрьский районный отдел внутренних дел для проверки документов.

Кроме того, у кинотеатра "Москва" к мужчине, который ехал на велосипеде, подбежали спецназовцы, столкнули его с велосипеда и задержали.

11 октября белорусская оппозиция проводит очередную акцию протеста под названием "Марш чести".

В центр Минска стянуты объекты, автобусы с силовиками и военные грузовики.

  • Напомним, 11 октября один из лидеров белорусской оппозиции, экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, который был задержан 8 октября и приговорен к 15 дням ареста, объявил голодовку.

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