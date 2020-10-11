В Хабаровске, несмотря на разгон демонстрантов, возобновились акции протеста
11 октября, 2020, 15:50
В российском Хабаровске, где 10 октября силовики разогнали демонстрантов, возобновились акции протеста
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Около 500 человек в воскресенье, 11 октября, приняли участие в новой акции протеста в российском городе Хабаровск, сообщает местный сайт Dvhab.ru. По данным издания, на акцию пришли в основном женщины пожилого возраста.
Накануне вечером, 10 октября, на центральной площади Хабаровска собирались преимущественно мужчины. Один из них бросил камень в сторону здания местной администрации, протестующие не поддержали этих действий и стали скандировать "Провокаторов вон".
- В субботу, 10 октября 2020 года, в Хабаровске спецподразделение российской полиции ОМОН впервые применил силу к участникам еженедельного митинга в поддержку арестованного местного губернатора Сергея Фургала, который традиционно проходит там каждый субботнего утра
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