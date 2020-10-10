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Espreso.tvМирВ Хабаровске ОМОН впервые разогнал еженедельный митинг в поддержку Фургала. Есть задержанные и пострадавшие

В Хабаровске ОМОН впервые разогнал еженедельный митинг в поддержку Фургала. Есть задержанные и пострадавшие

В субботу, 10 октября 2020 года, в Хабаровске (РФ) спецподразделение российской полиции ОМОН впервые применило силу к участникам еженедельного митинга в поддержку арестованного местного губернатора Сергея Фургала, который традиционно проходит там каждого субботнего утра

Подробности со ссылкой на DVnovosti.ru рассказывает Еспресо.TV .

Свои действия правоохранители объяснили тем, что протестующие поставили палатки возле главной адимнбудивли Хабаровского края и заявили о намерении оставаться на ночлег. После этого и началась "зачистка".

Известно о 25 задержанных, среди них - двое несовершеннолетних.

Всего на сегодняшний акции было около 500 человек, тогда как летом выходили тысячи недовольных.

Однако ранее массовых задержаний, тем более с применением насилия в отношении женщин и детей, как это имело место сегодня, никогда не было.

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