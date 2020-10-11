Сегодня в Ивано-Франковске перекроют 8 улиц

11 октября, 2020, 08:15

В связи с проведением спортивных соревнований в воскресенье, 11 октября 2020 года, в Ивано-Франковске перекроют 8 улиц

Это также повлияет на движение коммунального транспорта с 8:00 до 15:00, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Mi100 .

Дороги будут перекрыты на таких улицах:

ул. Сечевых Стрельцов - 9:30 - 10:30, 12:45 - 13:15;

ул. Сотника Мартынца - 8:00 - 14:00;

ул. Грушевского - 8:00 - 14:00;

ул. Ивана Франко - 8:00 - 14:00;

ул. Независимости - 6:00 - 15:00;

ул. Гордынского - 8:00 - 14:00;

ул. Петрушевича - 8:00 - 14:00;

ул. Козланюка - 8:00 - 14:00

Изменения в движении транспорта:

троллейбусные маршруты №2, №3, №4 - без изменений;

троллейбусные маршруты №6 и №7 от улицы Независимости в сторону Европейской площади едут по улице С. Бандеры, без заезда на улицу Мельника;

автобусный маршрут №40 будет проходить от "Каскада": Вокзал - Лепкого - Бандеры - Сахарова - Черновола и далее по маршруту до АС-3. Обратно: АС-3 - Довженко - Дорошенко - Мазепы - Гурика - Южный Бульвар - Владимира Великого - Любомира Гузара и далее по маршруту;

автобусный маршрут №41 будет проходить от "Каскада": вокзал - Бандеры - Сахарова - Коновальца. Обратно: с ул. Коновальца на ул. Сахарова - Бандеры - Вокзал и далее по маршруту;

автобусный маршрут №45 и 49 будет проходить от АС-4: Независимости - Лепкого - Гаркуши, Василиянок - Северный Бульвар - Длинная и далее по маршруту. В обратном направлении без изменений;

автобус №47 будет курсировать: Вокзал - Гаркуши - Лепкого - Бандеры - Сахарова - Коновальца и далее по маршруту. В обратном направлении - без изменений;

автобусный маршрут №55 в направлении от АС-2: Лепкого - Бандеры - Сахарова - Черновола - Довженко - АС-3. В обратном направлении - без изменений.

Напомним, в УГО сообщили, где в Киеве перекроют движение из-за визита президента Польши Дуды.

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