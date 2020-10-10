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Espreso.tvОбществоВ УГО сообщили, где в Киеве перекроют движение из-за визита президента Польши Дуды

В УГО сообщили, где в Киеве перекроют движение из-за визита президента Польши Дуды


фото: Reuters
В Киеве 11-12 октября будет ограничено дорожное движение из-за официального визита президента Польши Анджея Дуды

Об этом сообщает Управление государственной охраны в facebook.

Отмечается, что в столице 11-12 октября будет ограничено движение в связи с официальным визитом президента Республики Польша Анджея Дуды.

"С 11 по 12 октября в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Польша Анджея Дуды с женой Агатой Корнгаусер-Дудой возможные временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

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