В УГО сообщили, где в Киеве перекроют движение из-за визита президента Польши Дуды

10 октября, 2020, 16:21

В Киеве 11-12 октября будет ограничено дорожное движение из-за официального визита президента Польши Анджея Дуды

Об этом сообщает Управление государственной охраны в facebook.

Отмечается, что в столице 11-12 октября будет ограничено движение в связи с официальным визитом президента Республики Польша Анджея Дуды.

"С 11 по 12 октября в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Польша Анджея Дуды с женой Агатой Корнгаусер-Дудой возможные временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

9 октября в Офисе президента сообщили, что 12 октября Дуда начнет двухдневный визит в Украину.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо