В УГО сообщили, где в Киеве перекроют движение из-за визита президента Польши Дуды
10 октября, 2020, 16:21
В Киеве 11-12 октября будет ограничено дорожное движение из-за официального визита президента Польши Анджея Дуды
Об этом сообщает Управление государственной охраны в facebook.
Отмечается, что в столице 11-12 октября будет ограничено движение в связи с официальным визитом президента Республики Польша Анджея Дуды.
"С 11 по 12 октября в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Польша Анджея Дуды с женой Агатой Корнгаусер-Дудой возможные временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.
- 9 октября в Офисе президента сообщили, что 12 октября Дуда начнет двухдневный визит в Украину.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры