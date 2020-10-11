"Шахтер" отчитался о миллиардных прибылях
11 октября, 2020, 16:05
Футбольный клуб "Шахтер" обнародовал ежегодный финансовый отчет и заявил о доходах в 2,5 млрд грн за прошлый сезон
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Общие доходы "Шахтера", с учетом НДС, составили 2 млрд 522 млн грн. Сюда вошли доходы от продажи и аренды игроков, призовые от УЕФА, ФИФА и коммерческой деятельности.
Половину от этой суммы составили отчисления от УЕФА и ФИФА - 1 млрд 256 млн грн. Более трети от общей суммы составила прибыль от продажи и аренды футболистов - 928 млн грн. В общем клуб продал девять игроков, а приобрел трех: Евгения Конополянку, Владислава Вакулу и Витао.
Еще 338 млн грн клуб получил от ведения коммерческой деятельности.
- Напомним, 8 октября был обнародован размер призовых в новом сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубка УЕФА.
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