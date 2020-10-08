Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" смогут заработать в Лиге чемпионов

8 октября, 2020, 12:21

Обнародован размер призовых в новом сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубка УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В нынешнем сезоне каждый из 32 клубов на групповом этапе Лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро. Выход в 1/8 финала принесет клубу дополнительно 9,5 млн евро, выход в 1/4 финала - 10,5 млн евро, выход в полуфинал - 12 млн евро, в финал - 15 млн евро.

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро. Клуб с низкой позицией в рейтинге за последние 10 лет заработает 1,2 млн евро, клуб с самым высоким рейтингом - 35,46 млн евро.

В Лиге Европы выплата всем 48 клубам группового этапа составит 2,92 млн евро. Призовые участникам плей-офф: выход в 1/16 финала - по 500 тыс. евро, выход в 1/8 финала - по 1,1 млн евро, выход в 1/4 финала - по 1,5 млн евро, выход в полуфинал - по 2,4 млн евро, выход в финал - по 4,5 млн евро. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 млн евро.

Участники матча за Суперкубок УЕФА заработают по 3,5 млн евро, а победитель получит 1 млн евро.

В нынешнем сезоне на групповом раунде Лиги чемпионов Украину будут представлять "Динамо" и "Шахтер", в Лиге Европы - "Заря".

30 сентября стало известно, что благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро .

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