Пилот Формулы-1 Хэмилтон повторил рекорд Шумахера
Об этом сообщает Еспресо.TV.
11 октября на трассе Нюрбургринг в Германии состоялся этап чемпионата мира Гран-при Айфель. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, который получил 91-ю победу в карьере и сравнялся по этому показателю с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.
Вторым на Нюрбургринге финишировал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул австралийский гонщик "Рено" Даниэль Риккардо, который принес французской "конюшне" первый подиум после возвращения заводской команды в чемпионат.
Формула-1
Гран-при Айфель
11 октября
1. Льюис Хэмилтон ( "Мерседес") - 60 кругов
2. Макс Ферстаппен ( "Ред Булл") - +4,470
3. Даниэль Риккардо ( "Рено") - +14,613
- Напомним, 13 сентября Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы - первую в сезоне гонку Формулы-1, которая состоялась со зрителями на трибунах.
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