Формула-1: Хэмилтон выиграл первую в сезоне гонку со зрителями

13 сентября, 2020, 19:42

Британец Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы - первую в сезоне гонку Формулы-1, которая состоялась со зрителями на трибунах

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На автодроме "Муджелло" состоялась гонка девятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Тосканы, на которой впервые в нынешнем сезоне присутствовали зрители.

Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник по команде, финн Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул британский гонщик "Ред Булл" Александр Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за подиум Даниэля Риккардо с "Рено".

Гонка дважды была остановлена красными флагами - сначала после серьезной аварии на девятом круге гонки, а потом за 13 кругов до финиша из-за аварии Лэнса Стролла.

После девяти этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон - 190 очков. Боттас занимает второе место - 135 очков.

Формула-1

Чемпионат мира. 9-й этап

Гран-при Тосканы

13 сентября

1. Льюис Хэмилтон ( "Мерседес") - 59 кругов

2. Валттери Боттас ( "Мерседес") - +4,880

3. Александер Албон ( "Ред Булл") - +8,064

Напомним, 10 сентября четырехкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель стал пилотом команды "Астон Мартин" .

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