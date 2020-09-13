 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФормула-1: Хэмилтон выиграл первую в сезоне гонку со зрителями

Формула-1: Хэмилтон выиграл первую в сезоне гонку со зрителями


фото: Getty Images
Британец Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы - первую в сезоне гонку Формулы-1, которая состоялась со зрителями на трибунах

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На автодроме "Муджелло" состоялась гонка девятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Тосканы, на которой впервые в нынешнем сезоне присутствовали зрители.

Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник по команде, финн Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул британский гонщик "Ред Булл" Александр Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за подиум Даниэля Риккардо с "Рено".

Гонка дважды была остановлена красными флагами - сначала после серьезной аварии на девятом круге гонки, а потом за 13 кругов до финиша из-за аварии Лэнса Стролла.

После девяти этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон - 190 очков. Боттас занимает второе место - 135 очков.

Формула-1

Чемпионат мира. 9-й этап

Гран-при Тосканы

13 сентября

1. Льюис Хэмилтон ( "Мерседес") - 59 кругов

2. Валттери Боттас ( "Мерседес") - +4,880

3. Александер Албон ( "Ред Булл") - +8,064

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать