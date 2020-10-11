Президент Польши Дуда прибыл в Украину
Об этом Дуда сообщил в twitter.
Президент Польши отметил, что отношения с Киевом очень важны для Варшавы, и нужно работать вместе для их усиления.
"Сегодняшний визит к нашему соседу, в Украину, особенно важен. В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень крепкие, и вместе работаем ради еще большего их усиление" , - написал Дуда.
Сегодняшний визит к нашему соседу в особо важен. В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшей международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между и очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления.- Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020
- Напомним, 11 октября заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран.
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