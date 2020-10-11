Зеленский подпишет с Дудой соглашение о развитии инфраструктуры, - Офис президента
В частности, стороны затронут тему развития инфраструктуры. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает Еспресо.TV.
"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, которое будет направлено на инфраструктурную тематику. Будет подписано несколько соглашений, в частности, относительно нашей морской инфраструктуры", - сказал Жовква.
Он добавил, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики.
"Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, пойдет речь во время визита, но и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе", - отметил он.
- Напомним, Анджей Дуда будет в Украине с 11 по 13 октября.
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