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Espreso.tvМирПашинян платит за свою многовекторность. Москва решила его проучить, - аналитик

Пашинян платит за свою многовекторность. Москва решила его проучить, - аналитик


фото: azatutyun.am
После прихода к власти благодаря демократической революции действующий президент Армении Никол Пашинян имел уникальный шанс поступить, как прежде Саакашвили, полностью развернуть страну на Запад

Такое мнение политолог и экс-глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус, который сейчас живет и работает в Вашингтоне (США) высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"В 2018 году, когда Никол Пашинян благодаря армянскому лобби здесь, в США, пришел к власти, тогда он пришел на прозападных лозунгах. Именно на тех лозунгах, на которых в свое время приходил Михеил Саакашвили. Но в отличии от Саакашвили, который поменял вектор внешней политики на 180 градусов в сторону евроинтеграции - который получил взамен этого войну в 2008 году и потерял Абхазию и Северную Осетию, а они и так были потеряны де-факто и де-юре, но спас всю остальную Грузию и он спас в первую очередь Аджарию; посмотрите на Аджарию, посмотрите на Батуми и сравните с Сухуми - Пашинян решил сидеть на двух стульях, "и нашим, и вашим". Он ездил и в Вашингтон, и в Париж, и в Лондон, и в Берлин, и в тоже время он ездил и в Москву, и ездил и в Нагорный Карабах, и делал воинственные заявления", - объяснил политолог.

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Подобная многовекторность нового армянского лидера, по мнению Юнуса, не удовлетворяла Кремль, решившего избавиться от Пашиняна.

"Естественно, Москве это не нравилось до поры - до времени, а в последнее время Москва приняла решение его проучить... Для Москвы важно скинуть Пашиняна, убрать его и вернуть Кочеряна-Саркисяна, пророссийские силы", - отметил аналитик.

Этому способствует ситуация в театре военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнул эксперт.

"Армения сейчас проигрывает. Азербайджан наступает по всем фронтам", - добавил Юнус.

 

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