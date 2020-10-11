Надаль "уничтожил" Джоковича в финале "Ролан Гаррос"
11 октября, 2020, 19:20
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно победил серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня в Париже, Рафаэль Надаль, в финале "Ролан Гаррос" переиграл Новака Джоковича 6: 0, 6: 2, 7: 5.
Таким образом, 34-летний испанец получил 20-й титул "Большого Шлема", сравнявшись по этому показателю с рекордсменом из Швейцарии Роджером Федерером.
Ролан Гаррос
Мужчины. финал
11 октября
Рафаэль Надаль (Испания) - Роджер Федерер (Швейцария) 6: 0, 6: 2, 7: 5
- Напомним, 11 октября польский теннисистка Ига Швьонтек победила в финале Открытого чемпионата Франции американку Софию Кенин.
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