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Espreso.tvСпортНадаль "уничтожил" Джоковича в финале "Ролан Гаррос"

Надаль "уничтожил" Джоковича в финале "Ролан Гаррос"


фото: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно победил серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в Париже, Рафаэль Надаль, в финале "Ролан Гаррос" переиграл Новака Джоковича 6: 0, 6: 2, 7: 5.

Таким образом, 34-летний испанец получил 20-й титул "Большого Шлема", сравнявшись по этому показателю с рекордсменом из Швейцарии Роджером Федерером.

Ролан Гаррос

Мужчины. финал

11 октября

Рафаэль Надаль (Испания) - Роджер Федерер (Швейцария) 6: 0, 6: 2, 7: 5

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