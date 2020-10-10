"Ролан Гаррос" сенсационно выиграла 19-летняя теннисистка из Польши
10 октября, 2020, 18:01
Польская теннисистка Ига Швьонтек победила в финале Открытого чемпионата Франции американку Софию Кенин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Париже 19-летняя Ига Швьонтек, которая занимает в мировом рейтинге 54 место, стала новой победительницей грунтового турнира Большого шлема - "Ролан Гаррос".
В финале Швентек нанесла поражение чемпионке Australian Open-2020 Софии Кенин, которая идет в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) шестой. Теннисистка из Польши победила со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 мин.
Ролан Гаррос
Женщины. финал
10 октября
Ига Швьонтек (Польша) - София Кенин (США) 6:4, 6:1
- Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Наде Подорошке в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
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