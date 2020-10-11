Мир напуган не столько отравлением Навального, сколько новым химическим оружием России, - профессор Зубов

11 октября, 2020, 11:35

В связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального международное сообщество изрядно обеспокоено тем, что власти России продолжают незаконные разработки боевых ядов, от которых будто бы отказались

Об этом российский интеллектуал, профессор Андрей Зубов заявил в эфире программы "Студия Захід" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Для всего мира покушение на Навального - это еще и факт разработки в России химического оружия, которое запрещено. Сама разработка химического оружия сейчас запрещена. Организация по запрещению химического оружия констатировала, что это (то, чем был отравлен Навальный, - ред.) новый вид нервно-паралитического вещества. Не «Новичок». Это новое вещество, которого у них даже в реестрах нет. Значит, в России продолжают разрабатывать новые виды химического оружия. А это категорически запрещено, и сама Россия подписала все эти конвенции. То есть Россия нарушает конвенции, которые она сама подписала, в отношении смертносного вещества. И это еще раз в очень большой степени означает - все-таки западные люди боятся за свою жизнь, - что Россия - это абсолютно ненадежный партнер, это абсолютно лживый партнер", - отметил Зубов.

По словам профессора, этот момент в России "не очень понимают".

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"Весь мир возмущен этим, даже, наверное, больше, чем самим фактом отравления Алексея Анатольевича (Навального, - ред.). Так что, с одной стороны, Алексей Анатольевич - это вызов системе, с другой стороны - это решение в области ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия, - ред.) - это изоляция кремлевского блока, этой террористической группы, изоляция от мира", - подчеркнул Зубов.

Как пояснил профессор, Путина и его окружение уже даже не считают "частью мирового политического сообщества, как, скажем, считают Эрдогана".

"Эрдоган тоже не всем нравится, но он часть мирового сообщества. А Путин перестает ею быть. Он просто бандит. В глазах мирового сообщества отравление Навального - это лишний, еще один аргумент в отношении откровенно бандитской природы путинского режима", - подытожил Андрей Зубов.

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