Мир напуган не столько отравлением Навального, сколько новым химическим оружием России, - профессор Зубов
Об этом российский интеллектуал, профессор Андрей Зубов заявил в эфире программы "Студия Захід" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
"Для всего мира покушение на Навального - это еще и факт разработки в России химического оружия, которое запрещено. Сама разработка химического оружия сейчас запрещена. Организация по запрещению химического оружия констатировала, что это (то, чем был отравлен Навальный, - ред.) новый вид нервно-паралитического вещества. Не «Новичок». Это новое вещество, которого у них даже в реестрах нет. Значит, в России продолжают разрабатывать новые виды химического оружия. А это категорически запрещено, и сама Россия подписала все эти конвенции. То есть Россия нарушает конвенции, которые она сама подписала, в отношении смертносного вещества. И это еще раз в очень большой степени означает - все-таки западные люди боятся за свою жизнь, - что Россия - это абсолютно ненадежный партнер, это абсолютно лживый партнер", - отметил Зубов.
По словам профессора, этот момент в России "не очень понимают".
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"Весь мир возмущен этим, даже, наверное, больше, чем самим фактом отравления Алексея Анатольевича (Навального, - ред.). Так что, с одной стороны, Алексей Анатольевич - это вызов системе, с другой стороны - это решение в области ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия, - ред.) - это изоляция кремлевского блока, этой террористической группы, изоляция от мира", - подчеркнул Зубов.
Как пояснил профессор, Путина и его окружение уже даже не считают "частью мирового политического сообщества, как, скажем, считают Эрдогана".
"Эрдоган тоже не всем нравится, но он часть мирового сообщества. А Путин перестает ею быть. Он просто бандит. В глазах мирового сообщества отравление Навального - это лишний, еще один аргумент в отношении откровенно бандитской природы путинского режима", - подытожил Андрей Зубов.
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