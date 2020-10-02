Виталий Портников: Кремлю всюду мерещится ЦРУ

2 октября, 2020, 13:12

Портников Виталий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил оппозиционера Алексея Навального в работе на ЦРУ и постоянных контактах с офицерами Центрального разведывательного управления США, которые будто бы руководят всеми действиями известного активиста

Песков сделал это заявление после того, как Навальный в интервью журналу "Шпигель" обвинил российского президента Владимира Путина в личной причастности к его отправлению.

Обвинения Пескова только на первый взгляд выглядит пропагандистским приемом, который призван отвлечь внимание россиян и международной общественности от обвинений Навального. На самом деле, речь идёт отнюдь не только об отвлечении внимания. Представители российской политической элиты, все эти высокопоставленные жулики и казнокрады, действительно верят, что ведут неравную борьбу с ЦРУ и обязаны в этой войне победить. Разумеется, не ради своих наворованных капиталов. Нет, все - ради России, которую задумали уничтожить в Лэнгли.

Всё это – отражение давнего советского сознания. В советской номенклатурной школе Путин и его соратники были троечниками, они ничего не могли добиться из-за своей серости и некомпетентности. Но когда эти троечники после краха Советского Союза дорвались до власти, они сохранили все стереотипы тех, кому подражали и на кого равнялись. Путин – всего лишь бледная копия какого/нибудь Андропова, не более того. И он пытается мыслить также, как на его месте мыслил бы бывший глава КГБ и генеральный секретарь ЦК КПСС. А Песков усвоил этот стиль мышления Путина. Ведь он работает не на Россию, а персонально на её правителя. Поэтому если Путин считает, что повсюду ЦРУ, то и Песков так будет считать.

Именно поэтому в дни Майдана 2013-го – 2014-го годов российским руководителям всюду виделись «печеньки Госдепа» и они свято верили, что протестами руководят из прямо из штаб-квартиры ЦРУ. Именно поэтому происками американских разведчиков объясняются любые попытки россиян и жителей других стран избавиться от надоевших им режимов. Болотная площадь? ЦРУ. Арабская весна? ЦРУ. Хабаровск? ЦРУ. Майданы? ЦРУ. Белорусские протесты? ЦРУ . Навальный? ЦРУ. И ничего больше.

Именно поэтому российский режим никогда не пойдёт на диалог с собственным народом в случае восстания против путинской власти. Россию ждёт кровавая революция, которое может обернуться крахом государства и его распадом, локальными войнами и тысячами беженцев в соседних странах. Нам нужно к этому готовиться уже сегодня.