Минобразования рекомендует отправить 15 октября школьников на каникулы
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в telegram.
По его словам 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября.
"Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональной перед высшими и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимо вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года) ", - написал Шкарлет.
Он добавил, что соответствующее распоряжение может быть принято на заседании правительства 13 октября.
"Вместе с моим коллегой, министром здравоохранения Максимом Степановым, будем подавать такое же предложение от МОН и МОЗ на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС рекомендации подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября", - отметил Шкарлет.
Вместе с тем он отметил, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций МЗ.
- Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение усилить карантинные мероприятия - студентов высших учебных заведений отправят на дистанционное обучение и увеличат штрафы за несоблюдение противоэпидемиологических правил.
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