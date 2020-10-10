В Ахтырке схватили злоумышленников, которые взорвали банкомат

10 октября, 2020, 09:42

Сегодня, 10 октября 2020 года, около 4:00 утра сотрудники уголовного розыска Главных управлений Национальной полиции Сумской и Полтавской областей, Ахтырского отдела полиции по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали двух жителей Харьковской области при попытке совершения очередной кражи из банкомата

Это произошло в городе Ахтырка Сумской области, рассказывает со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции Еспресо.TV .

"Злоумышленниками оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя. Правоохранители установили их причастность к совершению аналогичных преступлений на территориях Сумской, Полтавской и Харьковской областей", - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

По месту жительства фигурантов полицейские проводят неотложные обыски.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Напомним, в ночь на 11 октября ПриватБанк временно остановит работу всех сервисов.

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