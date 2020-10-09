ПриватБанк временно остановит работу всех сервисов в ночь на 11 октября
9 октября, 2020, 18:28
В ночь на воскресенье, с 00:30 до 7:30 11 октября, ПриватБанк остановит работу всех своих сервисов
Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook .
"В ночь с субботы на воскресенье (с 00:30 до 7:30 11 октября) мы будем обновлять процессинг банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот период временно будут недоступны транзакции по карточкам, работа Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.
В ночь с субботы на воскресенье (с 00:30 до 7:30 11 октября) мы будем обновлять процессинг банка. В этот период временно будут ...Опубликовано ПриватБанк Пятница, 9 октября 2020 г.
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