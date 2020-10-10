Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами

10 октября, 2020, 17:25

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО с Виктором Бабарико и другими оппозиционерами

Об этом сообщает TUT.BY .

Лукашенко 10 октября четыре с половиной часа общался с Виктором и Эдуардом Бабариками, членом Координационного совета Лилией Власовой, бизнесменом Юрием Воскресенским, политтехнологом Виталием Шкляровым.

О чем Лукашенко говорил с оппозиционерами не сообщается.

Антон Гашинский, адвокат Виталия Шклярова, рассказал TUT.BY, что вчера посещал подзащитного в СИЗО №1. О встрече с Лукашенко тогда ничего не было известно.

Напомним, 1 сентября штаб Виктора Бабарико, которого не допустили к участию в выборах президента Беларуси, объявил о создании партии "Вместе".

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо