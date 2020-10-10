 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЛукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами

Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО с Виктором Бабарико и другими оппозиционерами

Об этом сообщает TUT.BY .

Лукашенко 10 октября четыре с половиной часа общался с Виктором и Эдуардом Бабариками, членом Координационного совета Лилией Власовой, бизнесменом Юрием Воскресенским, политтехнологом Виталием Шкляровым.

О чем Лукашенко говорил с оппозиционерами не сообщается.

Антон Гашинский, адвокат Виталия Шклярова, рассказал TUT.BY, что вчера посещал подзащитного в СИЗО №1. О встрече с Лукашенко тогда ничего не было известно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2020 суббота

больше новостей

10 октября, 2020 суббота

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать