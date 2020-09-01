В Беларуси оппозиция объявила о создании партии
Об этом сообщает DW .
Об этом Бабарыко заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter. Он находится под арестом с июня, поэтому судя по всему, обращение было записано до задержания.
"Настало время объявить о продлении нашей борьбы, но уже с наличием какой организационной формы, в которую можно сплотить всех сторонников", - отметил Бабарыко.
По его словам, основные задачи партии - это проведение реформы конституции и объединения гражданских инициатив.
"Документы для регистрации партии будут представлены в ближайшее время", - сообщила Мария Колесникова - представитель штаба Бабарыко.
Отмечается, что Координационный совет оппозиции, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськои, продолжит работу в прежнем формате. Инициативу штаба Бабарыко по созданию партии было согласовано "с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам".
- Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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