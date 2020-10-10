Грета Тунберг призвала голосовать против Дональда Трампа

10 октября, 2020, 19:20

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала на президентских выборах в США голосовать за конкурента действующего главы Белого дома Дональда Трампа - Джо Байдена

Об этом Тунберг написала в twitter.

Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выходят за рамки всего этого. Вы все просто сорганизуйтесь и пусть все проголосуют за Байдена", - написала Тунберг.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал экоактивистов и призвал Тунберг "остыть и поработать над тем, как справиться со своим гневом".

Байден, напротив, высоко оценивал усилия активистки в борьбе с климатическими изменениями.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it's very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean ... you know ... damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O - Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

Грета Тунберг отметила, что ее "летний академический отпуск" в школе завершился и она возвращается к учебе.

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