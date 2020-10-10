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Espreso.tvМирГрета Тунберг призвала голосовать против Дональда Трампа

Грета Тунберг призвала голосовать против Дональда Трампа


фото: Reuters
Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала на президентских выборах в США голосовать за конкурента действующего главы Белого дома Дональда Трампа - Джо Байдена

Об этом Тунберг написала в twitter.

Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выходят за рамки всего этого. Вы все просто сорганизуйтесь и пусть все проголосуют за Байдена", - написала Тунберг.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал экоактивистов и призвал Тунберг "остыть и поработать над тем, как справиться со своим гневом".

Байден, напротив, высоко оценивал усилия активистки в борьбе с климатическими изменениями.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

  • Грета Тунберг отметила, что ее "летний академический отпуск" в школе завершился и она возвращается к учебе.

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