Грета Тунберг решила возобновить учебу в школе

25 августа, 2020, 11:59

Грета Тунберг отметила, что ее "годовой академический отпуск" в школе завершился и она возвращается к учебе

Об этом эко-активистка Грета Тунберг рассказала в Twitter.

"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - рассказала школьница.

О том, что Грета сделает перерыв в учебе, стало известно в июне 2019 года. Эко-активистка решила прервать учебу ради своей общественной деятельности.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI - Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Напомним, 20 июля Тунберг получила миллион евро премии за борьбу с изменением климата от частного фонда

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