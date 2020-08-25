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Espreso.tvОбществоГрета Тунберг решила возобновить учебу в школе

Грета Тунберг решила возобновить учебу в школе


фото: reuters
Грета Тунберг отметила, что ее "годовой академический отпуск" в школе завершился и она возвращается к учебе

Об этом эко-активистка Грета Тунберг рассказала в Twitter.

"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - рассказала школьница.

О том, что Грета сделает перерыв в учебе, стало известно в июне 2019 года. Эко-активистка решила прервать учебу ради своей общественной деятельности.

Напомним, 20 июля Тунберг получила миллион евро премии за борьбу с изменением климата от частного фонда

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