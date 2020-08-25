Грета Тунберг решила возобновить учебу в школе
25 августа, 2020, 11:59
Грета Тунберг отметила, что ее "годовой академический отпуск" в школе завершился и она возвращается к учебе
Об этом эко-активистка Грета Тунберг рассказала в Twitter.
"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - рассказала школьница.
О том, что Грета сделает перерыв в учебе, стало известно в июне 2019 года. Эко-активистка решила прервать учебу ради своей общественной деятельности.
My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI- Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020
Напомним, 20 июля Тунберг получила миллион евро премии за борьбу с изменением климата от частного фонда
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости
Читайте также
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться