У мэра Умани Цебрия подтвердили коронавирус

8 октября, 2020, 19:54

8 октября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что у него подтвердили COVID-19

Об этом Цебрий сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", - сообщил он.

Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.

Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной ... Опубликовано Александром Цебрий Четверг, 8 октября 2020 г.

Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрий попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19.

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