У мэра Умани Цебрия подтвердили коронавирус
8 октября, 2020, 19:54
8 октября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что у него подтвердили COVID-19
Об этом Цебрий сообщил на своей странице в Facebook.
"Получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", - сообщил он.
Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.
Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной ...Опубликовано Александром Цебрий Четверг, 8 октября 2020 г.
- Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрий попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19.
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