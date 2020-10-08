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Espreso.tvОбществоУ мэра Умани Цебрия подтвердили коронавирус

У мэра Умани Цебрия подтвердили коронавирус


фото: 24tv.ua/
8 октября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что у него подтвердили COVID-19

Об этом Цебрий сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", - сообщил он.

Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.

Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной ...

Опубликовано Александром Цебрий Четверг, 8 октября 2020 г.

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