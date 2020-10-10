ЦИК зарегистрировала киборга Шараскина нардепом вместо Вакарчука

10 октября, 2020, 19:57

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука, который сложил полномочия, киборга Андрея Шараскина

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК .

Центральная избирательная комиссия признала Андрея Шараскина народным депутатом от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука. Это решение ЦИК принял на заседании 10 октября.

По данным комиссии, юрист Алина Свидерская, которая была под 19-м номером в партийном списке, не предоставила документы, необходимые для регистрации ее народным депутатом. Поэтому ЦИК предоставил мандат Андрею Шараскину.

"Шараскин Андрей Андреевич, родился 20 сентября 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель частного предприятия "Театральная компания Андрея Шараскина", член Политической Партии "Голос", проживает в Тернополе, судимость отсутствует, включен в избирательный список под № 20", - говорится в справке ЦИК.

Напомним, 8 октября стало известно, что на место Святослава Вакарчука, который сложил мандат, в Верховную Раду придет ветеран АТО, режиссер и актер Андрей Шараскин.

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