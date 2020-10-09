Запрет массовых мероприятий и маски в кабинетах, - мэр Сум об усилении карантина
Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко на заседании исполнительного комитета, передает Общественное радио .
Отныне обязательное пребывание в масках не только в общественных зданиях, но и на открытом воздухе, в служебных кабинетах и офисах. Полностью запрещается проведение массовых мероприятий.
"Все мероприятия информационные, осуществляемые в рамках избирательного кодекса и предвыборной работы всех кандидатов и партий - разрешаются, никакого запрета нет", - отметил член исполкома Виктор Волонтырец
Сумских школьников с 12 октября переводят на дистанционное обучение.
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Если заведение или организация получает 3 предписания или замечания о нарушении карантина, их деятельность прекращается.
"Жители города должны нас с вами понять, что надо наводить порядок в данной ситуации, потому что у нас многие не соблюдают просто элементарных противоэпидемических мероприятий - это масочный режим, это социальная дистанция", - говорит городской голова Сум.
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