В Сумах усилят карантин: введут обязательный масочный режим и ограничат массовые мероприятия

8 октября, 2020, 13:30

По словам мэра Сум Александра Лысенко, в городе планируют ввести 100-процентный масочный режим, а также другие ограничительные меры

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Лысенко на своей странице в Facebook .

Мэр города отметил, что сегодня, 8 октября, после обеда состоится заседание исполкома, на котором примут решение о 100-процентный обязательный масочный режим на территории Сум.

Так, ограничат проведение массовых мероприятий, а также увеличат количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Число таких групп возрастет в 10 раз - с 3 до 30.

Лысенко подчеркнул, что в случае системных нарушений (более трех раз) возможном закрытии учреждений отдыха и питания.

По его словам, кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС считает необходимым проведение в трехдневный срок, начиная с 12 октября, дезинфекции мест общего пользования в жилых домах (далее - согласно утвержденным графикам) и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения.

Напомним, 5 октября вступило в силу карантинное зонирование по которому Сумы отнесли к "оранжевой" зоне .

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