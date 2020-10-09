Война в Нагорном Карабахе: перемирие могут согласовать в течение двух дней, - администрация Макрона

9 октября, 2020, 13:15

Перемирие в Нагорном Карабахе могут подписать 9 или 10 октября

Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию президента Франции Эммануэля Макрона.

"Стороны (Армения и Азербайджан, - ред) движутся к перемирию, оно будет в пятницу или субботу", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.

#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr - AFP news agency (@AFP) October 9, 2020