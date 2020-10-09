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Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе: перемирие могут согласовать в течение двух дней, - администрация Макрона

Война в Нагорном Карабахе: перемирие могут согласовать в течение двух дней, - администрация Макрона

Перемирие в Нагорном Карабахе могут подписать 9 или 10 октября

Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию президента Франции Эммануэля Макрона.

"Стороны (Армения и Азербайджан, - ред) движутся к перемирию, оно будет в пятницу или субботу", - говорится в сообщении.

  • Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.

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