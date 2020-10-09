Война в Нагорном Карабахе: перемирие могут согласовать в течение двух дней, - администрация Макрона
9 октября, 2020, 13:15
Перемирие в Нагорном Карабахе могут подписать 9 или 10 октября
Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию президента Франции Эммануэля Макрона.
"Стороны (Армения и Азербайджан, - ред) движутся к перемирию, оно будет в пятницу или субботу", - говорится в сообщении.
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.
#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr- AFP news agency (@AFP) October 9, 2020
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