Война в Нагорном Карабахе: переговоры состоятся 8 и 12 октября, - МИД Франции

8 октября, 2020, 10:18

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября во Женеве, а затем 12 октября - в Москве

Об этом сообщает ЕП .

"Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая на Национальном собрании Франции.

Читайте также: Признание различными странами Нагорного Карабаха остановит эскалацию конфликта, - Пашинян

Ле Дриан сказал, что Франция, Россия и США проведут переговоры, чтобы начать диалог между сторонами.

Он отметил важность того, чтобы стороны конфликта немедленно прекратили огонь без предъявления каких-либо условий.