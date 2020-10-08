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Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе: переговоры состоятся 8 и 12 октября, - МИД Франции

Война в Нагорном Карабахе: переговоры состоятся 8 и 12 октября, - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября во Женеве, а затем 12 октября - в Москве

Об этом сообщает ЕП .

"Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая на Национальном собрании Франции.

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Ле Дриан сказал, что Франция, Россия и США проведут переговоры, чтобы начать диалог между сторонами.

Он отметил важность того, чтобы стороны конфликта немедленно прекратили огонь без предъявления каких-либо условий.

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