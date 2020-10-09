В сборной Украины диагностировали три случая коронавируса
9 октября, 2020, 16:10
В молодежной сборной Украины по футболу диагностировали три случая заражения коронавирусом
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
В составе осталось 20 футболистов, которые будут доступны в матче отбора на Евро-2021 против Румынии, который состоится сегодня, 9 октября.
"Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У трех коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию", - сказал главный тренер Руслан Ротань.
- 8 октября несколько футболистов и представители тренерского штаба полтавской "Ворсклы" получили положительные тесты на COVID-19.
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