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Espreso.tvСпортВ сборной Украины диагностировали три случая коронавируса

В сборной Украины диагностировали три случая коронавируса


фото: Getty Images
В молодежной сборной Украины по футболу диагностировали три случая заражения коронавирусом

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

В составе осталось 20 футболистов, которые будут доступны в матче отбора на Евро-2021 против Румынии, который состоится сегодня, 9 октября.

"Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У трех коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию", - сказал главный тренер Руслан Ротань.

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