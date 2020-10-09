В сборной Украины диагностировали три случая коронавируса

9 октября, 2020, 16:10

В молодежной сборной Украины по футболу диагностировали три случая заражения коронавирусом

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

В составе осталось 20 футболистов, которые будут доступны в матче отбора на Евро-2021 против Румынии, который состоится сегодня, 9 октября.

"Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У трех коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию", - сказал главный тренер Руслан Ротань.

8 октября несколько футболистов и представители тренерского штаба полтавской "Ворсклы" получили положительные тесты на COVID-19.