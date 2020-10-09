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Espreso.tvОбществоВ Польше возвращают масочный режим через 4 дня антирекордов по заражению коронавирусом

В Польше возвращают масочный режим через 4 дня антирекордов по заражению коронавирусом


фото: reuters
В Польше сообщили о 4739 новых случаев коронавируса, такое количество стало новым антирекордом в сутки, который фиксируют 4 дня подряд

Об этом сообщает ЕП .

Из-за рекордов с 10 октября восстанавливаются определенные ограничения.

Министерство здравоохранения сообщило, что на пятницу пациенты с COVID-19 занимали 4407 коек по стране и использовали 320 аппаратов ИВЛ.

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По данным TVN24, введут обязательное ношение масок.

Маски можно не носить во время прогулок в лесу, зеленых зонах, парках, а также во время занятий спортом.

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