В Польше возвращают масочный режим через 4 дня антирекордов по заражению коронавирусом
9 октября, 2020, 15:36
В Польше сообщили о 4739 новых случаев коронавируса, такое количество стало новым антирекордом в сутки, который фиксируют 4 дня подряд
Об этом сообщает ЕП .
Из-за рекордов с 10 октября восстанавливаются определенные ограничения.
Министерство здравоохранения сообщило, что на пятницу пациенты с COVID-19 занимали 4407 коек по стране и использовали 320 аппаратов ИВЛ.
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По данным TVN24, введут обязательное ношение масок.
Маски можно не носить во время прогулок в лесу, зеленых зонах, парках, а также во время занятий спортом.
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