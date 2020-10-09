В мире более 36,5 млн случаев заболевания коронавирусом, - институт Джона Хопкинса

9 октября, 2020, 10:22

По состоянию на 10:00 9 октября в мире зафиксировано 36 млн 524 тыс. случаев заражения коронавирусом

Такие данные приводит Институт Джона Хопкинса, передает Еспресо.TV.

По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло до 1 млн 62 тыс. 31 по сравнению с 1 млн 54 тыс. 712 на утро четверга. За все время пандемии от вируса вылечились более 25,3 млн человек.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированных случаев коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по количеству зараженных и умерших Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 млн ​​606 тыс. 595 инфицированных, зафиксировано 212 тыс. 773 случая смерти от COVID-19 и 3 млн тех, кто вылечился.

На втором месте по количеству больных остается Индия, где, по данным Министерства здравоохранения страны, на утро четверга зафиксировано 6 млн 903 тыс. 812 больных при 106 тыс. 521 смертельном случае и более 5,9 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных превысило 5 млн 28 тыс. 444, умерли 148 тыс. 957 человек, вылечены 4,88 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 136,9 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 657 человек, в Индии - 77, Бразилии - 700.

Отметим, как передает ВВС, по данным ВОЗ от 8 октября, в мире был зафиксирован новый антирекорд прироста больных коронавирусом - более 338 тыс. случаев за 7 октября.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо