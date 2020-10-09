В Киеве новый антирекорд - 567 новых больных COVID-19
9 октября, 2020, 12:42
В столице 26 463 подтвержденных случая COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"В столице впервые такое количество больных - 567 за минувшие сутки", - говорится в сообщении.
За сутки - 10 новых летальных случаев. Всего от осложнений умерли 463 человека.
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Заболели 330 женщин, 202 мужчины, 11 девочек от 6 до 17 лет и 24 мальчика от одного года до 17.
Среди новых больных - 29 медиков.
Были госпитализированы 78 пациентов.
Выздоровели за сутки 295 человек. Всего переболел 9411 житель.
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