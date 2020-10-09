 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом заразились уже более 250 тыс. человек, в течение суток - рекордные 5804 случая

В Украине коронавирусом заразились уже более 250 тыс. человек, в течение суток - рекордные 5804 случая

По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине зафиксировано 250 538 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 4779 - летальные, 110650 человек выздоровели

Об этом сообщает сайт СНБО.

В течение суток 8 октября было зафиксировано 5804 новых случая заражения коронавирусом, что является новым антирекордом. 89 пациентов умерли, 2417 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать