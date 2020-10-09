В Украине коронавирусом заразились уже более 250 тыс. человек, в течение суток - рекордные 5804 случая
9 октября, 2020, 09:06
По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине зафиксировано 250 538 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 4779 - летальные, 110650 человек выздоровели
Об этом сообщает сайт СНБО.
В течение суток 8 октября было зафиксировано 5804 новых случая заражения коронавирусом, что является новым антирекордом. 89 пациентов умерли, 2417 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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