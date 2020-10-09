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Espreso.tvСпортВ Англии назвали лучшего тренера месяца

В Англии назвали лучшего тренера месяца


фото: Getty Images
Английская Премьер-лига назвала имя лучшего тренера месяца

Об этом сообщает официальный twitter АПЛ.

Им стал главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. В сентябре команда из Ливерпуля провела 3 матча, в которых одержала 9 очков. Клуб лидирует в турнирной таблице АПЛ.

На награду также претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля" Брендан Роджерс из "Лестера" и Дин Смит из "Астон Виллы".

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