В Англии назвали лучшего тренера месяца
9 октября, 2020, 17:12
Английская Премьер-лига назвала имя лучшего тренера месяца
Об этом сообщает официальный twitter АПЛ.
Им стал главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. В сентябре команда из Ливерпуля провела 3 матча, в которых одержала 9 очков. Клуб лидирует в турнирной таблице АПЛ.
На награду также претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля" Брендан Роджерс из "Лестера" и Дин Смит из "Астон Виллы".
Cremier League (@premierleague) October 9, 2020
- 8 октября главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес получил отрицательный тест на коронавирус .
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