В Англии назвали лучшего тренера месяца

9 октября, 2020, 17:12

Английская Премьер-лига назвала имя лучшего тренера месяца

Об этом сообщает официальный twitter АПЛ.

Им стал главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. В сентябре команда из Ливерпуля провела 3 матча, в которых одержала 9 очков. Клуб лидирует в турнирной таблице АПЛ.

На награду также претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля" Брендан Роджерс из "Лестера" и Дин Смит из "Астон Виллы".

Cremier League (@premierleague) October 9, 2020

8 октября главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес получил отрицательный тест на коронавирус .