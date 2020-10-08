Тренер Ярмоленко вылечился от коронавируса

8 октября, 2020, 21:06

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

57-летний шотландский специалист признался, что чувствует себя намного лучше.

"Я чувствую себя гораздо лучше. Конечно, был потрясен, когда узнал о заражении перед матчем с "Галлом", но считаю, что сейчас это часть жизни. У нас всегда были варианты на случай, если такое произойдет. Я никогда не думал, что это случится, но мы сразу же взялись за дело. Клуб был готов", - рассказал Дэвид Мойес.

23 сентября Дэвид Мойес сдал положительный тест на COVID-19 .