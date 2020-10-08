 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер Ярмоленко вылечился от коронавируса

Тренер Ярмоленко вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

57-летний шотландский специалист признался, что чувствует себя намного лучше.

"Я чувствую себя гораздо лучше. Конечно, был потрясен, когда узнал о заражении перед матчем с "Галлом", но считаю, что сейчас это часть жизни. У нас всегда были варианты на случай, если такое произойдет. Я никогда не думал, что это случится, но мы сразу же взялись за дело. Клуб был готов", - рассказал Дэвид Мойес.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать