Украина утвердила безвиз со страной Британского содружества
9 октября, 2020, 17:45
Правительство одобрило соглашение о безвизе со страной Сент-Винсент и Гренадин
Решение приняли на внеочередном заседании Кабмина, передает Еспресо.TV .
Кабмин одобрил межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.
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Правительство уполномочило посла в Великобритании Вадима Пристайко подписать безвизовый режим.
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