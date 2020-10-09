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Espreso.tvОбществоУкраина утвердила безвиз со страной Британского содружества

Украина утвердила безвиз со страной Британского содружества

Правительство одобрило соглашение о безвизе со страной Сент-Винсент и Гренадин

Решение приняли на внеочередном заседании Кабмина, передает Еспресо.TV .

Кабмин одобрил межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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Правительство уполномочило посла в Великобритании Вадима Пристайко подписать безвизовый режим.

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