Украина вводит безвиз для еще шести стран - указ президента

22 июля, 2020, 12:22

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, с 1 августа установлен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Украина подписала соглашение о безвизе с Гренадой.

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