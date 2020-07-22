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Espreso.tvЭкономикаУкраина вводит безвиз для еще шести стран - указ президента

Украина вводит безвиз для еще шести стран - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии с 1 августа

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, с 1 августа установлен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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